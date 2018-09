Espera-se que a identidade do novo presidente do Sporting seja conhecida em breve. Varandas, Benedito e Ricciardi são os favoritos.

Cerca das 1h45, soube-se que os 3.200 votos por correspondência das eleições do Sporting iriam ser recontados. De acordo com a CMTV, o procedimento deve-se às diferenças mínimas entre os candidatos. O canal adianta que José Maria Ricciardi, João Benedito e Frederico Varandas são os presidenciáveis preferidos.



Jaime Marta Soares vai anunciar os resultados das eleições no palco da Praça Centenário, no Estádio de Alvalade. Já foi montado o palco para o evento.



Estas foram as eleições mais participadas de sempre no Sporting, com 22.510 votos. Contudo, é de recordar que a cada sócio não corresponde um voto; o número de votos depende, sim, dos anos de associado.



Ao todo, estiveram presentes em Alvalade 19.159 sócios votantes, aos quais se somam os 3.351 validados pelos que o fizeram por correspondência.



Estes números representam 44,1% dos 51.009 associados com direito a voto.



As anteriores eleições com maior afluência ocorreram em 2017, na reeleição de Bruno de Carvalho, quando votaram 18.661 sócios.



João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G) são os seis candidatos à sucessão de Bruno de Carvalho.