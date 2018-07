Decisão tomada. Luís Figo não vai avançar com candidatura à presidência do Sporting, anunciou Tomás Froes em comunicado.O antigo internacional português ponderou concorrer às eleições de 8 de setembro, tendo estuado essa possibilidade com Tomás Froes mas os dois entenderam que não estão reunidas as condições necessárias."Luís Figo entendeu, e eu concordo, que um projeto de fôlego geracional para o Sporting exige um tempo de maturidade incompatível com o apertado, mas entendível, calendário eleitoral", explica Froes."Assim sendo, e vendo que não haverá vazios de soluções para liderar os destinos do clube, decidi não me envolver neste ato eleitoral", prossegue Froes.