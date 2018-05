Éder voltou a ser o herói do jogo, ao marcar aos 87 minutos

Golo solitário do português garantiu o título de campeão ao Lokomotiv de Moscovo.

O português Eder foi o herói do Lokomotiv, que garantiu este sábado a conquista do título russo ao vencer o Zenit. Na 29.ª e penúltima jornada do campeonato russo, o avançado que deu o Euro'2016 a Portugal, saiu igualmente do banco para garantir o único golo da partida, aos 87'.



Um feito à imagem e semelhança do que já havia conseguido na final do Europeu, frente à França, embora então apenas tenha decidido o jogo no prolongamento, aos 109', depois de ter substituído Renato Sanches aos 79'.



Desta vez, num encontro em que Manuel Fernandes foi titular nos moscovitas, Eder entrou para o lugar de Anton Miranchuk, igualmente aos 79', para voltar a assumir o papel de herói, colocando ponto final numa série de três partidas em que o Lokomotiv não conseguiu marcar qual golo.



A uma jornada do fim do campeonato, o Lokomotiv festeja a conquista do título russo 14 anos depois do última vitória - foi campeão em 2002 e 2004. Com 60 pontos, a equipa de Eder e Manuel Fernandes soma agora sete de avanço para o rival Spartak Moscovo, que ainda recebe este sábado o Rostov. O Krasnodar (3.º) tem também 53 pontos após vencer o lanterna-vermelha Khabarovsk por 1-0.