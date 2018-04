Eder vai ser pai pela primeira vez

21:22

Novidade foi avançada pelo próprio futebolista nas redes sociais.

Eder Lopes vai ser pai pela primeira vez. A novidade foi anunciada pelo próprio nas redes sociais, através de uma imagem onde surge com a sua mulher, Sanna Ladera.



O craque, responsável pelo golo que deu a vitória à Selecção Nacional no Europeu pediu a namorada em casamento em maio do ano passado e a manequim belga aceitou prontamente o pedido.



"Mrs Lopes! Ela disse que sim", revelou o avançado na altura.



O futebolista e a jovem belga casaram em Julho do ano passado numa cerimónia privada no Algarve.