O Real Madrid continua sem treinador após a saída de Zinedine Zidane e possíveis sucessores não faltam, sendo que o último a ser noticiado é mesmo português.De acordo com a rádio francesa RMC, André Villas-Boas terá sido contactado pelos merengues para avaliar o seu interesse em comandar o vencedor das últimas três edições da Liga dos Campeões.Neste momento, o técnico de 40 anos está livre após ter saído do Shanghai SIPG em Novembro do ano passado, tendo participado nos últimos meses em outros projectos fora do futebol como o rali Dakar.Villas-Boas conta ainda com passagens por Académica, F.C. Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit de São Petersburgo antes de rumar à China, tendo começado a sua carreira no futebol como membro das equipas técnicas de José Mourinho.