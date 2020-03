Sporting oficializa contratação de treinador Rúben Amorim

O Sporting já oficalizou junta da CMVM a contratação de Rúben Amorim, treinador contratado ao Sp. Braga e que vai render Jorge Silas no comando técnico dos leões.





"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade)

vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que

decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar o

mercado que chegou a acordo com a Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD para a

contratação dos treinadores Rúben Amorim, Adélio Cândido e Carlos Fernandes, pelo

valor de € 10.000.000,00 (dez milhões de euros).

Os referidos treinadores, conjuntamente com os treinadores Emanuel Ferro e Tiago

Ferreira, integrarão a nova Equipa Técnica da equipa principal de futebol da Sporting

SAD, que assim fica constituída por:

- Rúben Amorim

- Emanuel Ferro

- Adélio Cândido

- Carlos Fernandes

- Tiago Ferreira."

Leia na íntegra o comunicado enviado pelo Sporting à CMVM:Recorde-se que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários suspendeu na manhã de ontem a negociação das ações do Sporting, pois a notícia da saída de Silas e a contração de Amorim não tinha sido formalmente comunicada pelo clube.