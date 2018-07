Dias Ferreira avança com candidatura à presidência do Sporting

Dias Ferreira anunciou, esta sexta-feira, a sua candidatura à presidência do Sporting. O antigo dirigente dos "leões" é o quarto a entrar na corrida - depois de Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira e Pedro Madeira Rodrigues -, sob o lema "Somos todos Sporting".

O antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting e candidato nas eleições de 2011 falou à SIC Notícias sobre a sua decisão. "Se me revesse [em alguma candidatura] não estaria aqui neste momento. Tenho dito que em breve tomaria decisão e essa tomei-a hoje e posso dizer que, sem ter nada contra as candidaturas, mas também entendo que me devia voltar a candidatar", explicou.

"Passaram sete anos e, portanto, tudo aquilo que defendia continuo a defender. Achei que ainda podia ser útil", acrescentou.