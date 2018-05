Desportivo das Aves vence Sporting e conquista Taça de Portugal

O Desportivo das Aves ganhou este domingo a 78.ª edição da Taça de Portugal em futebol, após vencer o Sporting, no Estádio do Jamor, por 2-1.Aos 16 minutos Alexandre Guedes inaugurou o marcador, fazendo o primeiro golo do Aves. Aos 72 minutos bisou. Montero, aos 85 minutos, fez o único golo da partida para os "leões".

A formação da Vila das Aves era estreante em finais da Taça de Portugal, enquanto o Sporting procurava o 17.º troféu, na 28.ª final.