A defesa de Bruno de Carvalho e restantes elementos do Conselho Directivo do Sporting, actualmente suspensos, considera que o processo é "ilegal" e avisa que tudo o que tem sido feito pela Comissão de Fiscalização "é contestável judicialmente".Em comunicado, o advogado Pedro Proença diz que o "putativo processo disciplinar está a ser utilizado como expediente cujo único propósito real é o de impedir a candidatura dos visados", ou seja, Bruno de Carvalho e o seu antigo vice-presidente, Carlos Vieira. Ambos já anunciaram que vão concorrer às eleições de oito de Setembro.Depois de ser feita uma cronologia do processo disciplinar movido pela Comissão de Fiscalização nomeada por Jaime Marta Soares, vincando, entre outros, que a referida comissão foi "empossada ilegalmente", Pedro Proença refere que "nunca poderia a suspensão preventiva valer como impedimento, porque, nos termos dos Estatutos e da lei, não impede um sócio de se candidatar numas eleições para órgão sociais".E a terminar, alerta: "os visados não estão legalmente suspensos e tudo isto é contestável judicialmente."