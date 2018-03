O momento insólito foi captado em vídeo. Alves limpou o nariz com os dedos... e passou-os pela camisola do português.

Durante o encontro entre o Paris Saint-Germain e o Real Madrid, foi captado um momento insólito entre Dani Alves e Cristiano Ronaldo - mas que não foi notado pelo jogador português. Na segunda parte do jogo, o lateral limpou o seu nariz com a mão... e limpou-a de seguida à manga da camisola de Ronaldo.



O instante foi captado pelas câmaras da tv espanhola Antena 3.



Durante o jogo que terminou a 2-1 com vitória para os espanhóis, o defesa brasileiro encarregou-se de fazer uma marcação cerrada a Marco Asensio e Cristiano Ronaldo.

O Paris Saint-Germain e Real Madrid encontraram-se nesta terça-feira para o jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em que los blancos carimbaram os quartos-de-final da prova com um novo triunfo e uma boa imagem no Parque dos Príncipes, em Paris.

No final do encontro, o avançado português levou a melhor e o seu Real Madrid vai estar nos quartos-de-final da prova máxima de clubes em futebol na Europa, com Ronaldo a ajudar a equipa com um golo.