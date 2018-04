Os "leões" partilharam imagens do internacional português, à conversa com a equipa, num hotel da capital espanhola.

Cristiano Ronaldo fez esta quinta-feira uma visita surpresa à equipa do Sporting durante o almoço, no hotel onde os "leões" estão hospedados em Madrid. A estrela do Real Madrid e da Selecção Portuguesa quis assim mostrar o seu apoio ao clube onde deu os seus primeiros passos.



O Sporting, que esta quinta-feira disputa a primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa frente ao Atlético Madrid, partilhou nas redes sociais fotos onde o internacional português surge à conversa com o treinador da equipa, Jorge Jesus, e com os jogadores.





Vejam só quem nos veio dar uma força extra para o jogo de logo... Leão @Cristiano! #FeitodeSporting pic.twitter.com/7geCTp9a1g — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 5 de abril de 2018