Cristiano Ronaldo é hoje apresentado oficialmente como jogador da Juventus. Apesar de a apresentação ser à porta fechada para os adeptos, às 17h30, isso não os impediu de irem até à entrada do estádio do clube italiano para receberem o craque português.



Mesmo com uma enorme força de segurança, Ronaldo foi engolido pelos fãs que queriam um autógrafo ou tirar uma selfie. Quando viram Ronaldo os adeptos começaram a cantar: "Traz-nos a Champions". O clube partilhou um vídeo no Facebook com o jogador a dar autógrafos aos milhares de fãs que lhe vieram dar as boas-vindas.







A loucura por Ronaldo é universal na cidade de Turim, e alguns ainda não acreditam que o negócio é real: "Só quando os meus olhos o virem, é que vou acreditar que tudo é verdade", disse um adepto incrédulo com a transferência do português para a Juventus, citado pelo jornal italiano La Stampa.

A Juventus publicou também uma foto na sua página de Instagram a homenagear este dia e dizer que este é o dia de CR7. Também mostrou o craque a cumprimentar os fãs e à chegada ao aeroporto de Turim.



Today is #CR7DAY!! #FinoAllaFine #ForzaJuve Uma publicação partilhada por Juventus Football Club (@juventus) a 16 de Jul, 2018 às 1:29 PDT



















Welcome to Turin, @cristiano! #CR7JUVE Uma publicação partilhada por Juventus Football Club (@juventus) a 15 de Jul, 2018 às 9:31 PDT