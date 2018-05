O avançado português Cristiano Ronaldo anunciou estar pronto a pagar 14 milhões de euros ao fisco espanhol e declarar-se culpado nos quatro crimes de delito fiscal que lhe são imputados.Esta é a primeira proposta apresentada pelo capitão do Real Madrid às Finanças espanholas. O acordo está a ser avançado pelo jornal espanhol El Mundo, citando fontes próximas do processo de negociação.Se o acordo agora proposto não for alcançado e o jogador acabar por ser condenado, a quantia a pagar pode rondar os 100 milhões de euros, revela o jornal espanhol.O avançado do Real Madrid está acusado de ter defraudado as finanças espanholas em 14,7 milhões de euros entre 2011 e 2014, devido a direitos de imagem que não foram devidamente tributados. Recorde-se que Cristiano Ronaldo já pagou, voluntariamente, 5,6 milhões de euros.