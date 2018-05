Jogador português afirma que dará explicações aos adeptos nos próximos dias.

Após a final da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo pareceu despedir-se do Real Madrid em declarações aos jornalistas. "Foi muito bonito estar no Real Madrid. Nos próximos dias darei uma resposta aos adeptos, que sempre estiveram ao meu lado", afirmou, citado pelo jornal Marca.



"Fizemos história e agora temos que desfrutar", acrescentou. Quando questionado, Ronaldo disse apenas que ia desfrutar do momento. "O futuro dos jogadores não é o mais importante neste momento. Não tenho dúvidas em como não é importante agora. Vou descansar e partir com a selecção. Já veremos o que se passará", afirmou.



O Real Madrid venceu a Liga dos Campeões pela 13.ª vez, e Cristiano Ronaldo recebe esta taça pela quinta vez.



No dia 22 de Maio, Cristiano Ronaldo deu uma entrevista ao programa El Chiringuito de Jugones em que também se referiu ao futuro, mas optou por evitar a pergunta. "O futuro é no sábado jogar e ganhar e entrar para a história. O futuro é o presente, é agora", frisou.



O jogador tem contrato com o Real Madrid até 2021.