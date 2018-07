¡Hala Madrid!", termina.

Momentos depois de ter confirmado a saída de Cristiano Ronaldo rumo à Juventus, o Real Madrid publicou no seu site oficial uma carta de despedida do avançado português: "Estes anos no Real Madrid, e nesta cidade, foram possivelmente os mais felizes da minha vida. Só tenho sentimentos de enorme agradecimento para com este clube, estes adeptos e esta cidade. Só posso dar graças a todos eles pelo carinho e afecto que recebi.""Sem dúvida, creio que chegou o momento de abrir uma nova etapa na minha vida e por isso pedi ao clube que aceite vender-me. Acho que é a altura certa e peço a todos, e muito especialmente aos nossos adeptos, que por favor me compreendam. Foram nove anos absolutamente maravilhosos. Foram nove anos únicos. Para mim foi uma altura emocionante, cheia de respeito mas também dura porque o Real Madrid é de uma exigência altíssima, mas sei bem que não poderei esquecer jamais que aqui desfrutei do futebol de forma única", escreveu o português."Em campo e no balneário tive companheiros fabulosos, senti o calor de uns adeptos incríveis", sublinha. "Juntos conquistámos três Champions seguidas e quatro Champions em cinco anos. E junto a eles, a nível individual, tenho a satisfação de ter ganho quatro Bolas de Ouro e três Botas de Ouro. Tudo durante o tempo que passei neste clube imenso e extraordinário.""O Real Madrid conquistou o meu coração, e o da minha família. e por isso mais que nunca quero agradecer: ao clube, ao presidente, aos directores, aos meus companheiros, a todos os técnicos, médicos, fisioterapeutas, e funcionários incríveis que fazem com que tudo funcione e que estão atentos a cada detalhe incansavelmente", acrescenta. "Os meus agradecimentos infinitos uma vez mais aos meus seguidores e obrigado também ao futebol espanhol. Durante estes nove anos apaixonantes enfrentei enormes jogadores. O meu respeito e reconhecimento a todos eles", continua Ronaldo."Reflecti muito e sei que chegou o momento de um novo ciclo. Vou-me embora mas a esta camisola, a este escudo e ao Santiago Bernabéu vou continuar a senti-los sempre como algo meu esteja onde estiver. Obrigado a todos e, claro, como disse pela primeira vez no nosso estádio há nove anos: