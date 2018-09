Nas três jornadas anteriores, em que a equipa treinada por Massimiliano Allegri venceu sempre, Cristiano jogou sempre os 90 minutos, mas faltava-lhe o golo.

O extremo internacional português Cristiano Ronaldo estreou-se este domingo a marcar em jogos oficiais pela Juventus, ao bisar na vitória frente ao Sassuolo (2-1), e reconheceu que estava ansioso.



O futebolista, que trocou o Real Madrid pela Juve, numa transferência que chegou aos 112 milhões de euros, estava em 'branco' pela equipa de Turim, algo pouco habitual em Cristiano Ronaldo.



"É futebol, o importante é que a equipa ganhe. Talvez estivesse um pouco ansioso. É normal, depois de sair de Madrid, de tudo o que se passou e que me deixou um pouco mais ansioso", admitiu o português à cadeia italiana Sky Sport.



Hoje, com o resultado sem golos ao intervalo, Cristiano Ronaldo quebrou o jejum, aos 50 e 65 minutos.



"Estou muito contente, foi um jogo disputado, o Sassuolo jogou bem, há que dar mérito ao que fizemos, estivemos intensos, criámos muitas ocasiões. Óbvio que estou contente por marcar os meus primeiros golos, estava com vontade", disse o português.



O futebolista, que agradeceu ainda aos companheiros pelo apoio que lhe têm dado, acrescentou que às vezes não se controla a ansiedade, mas que sabia que os golos acabariam por chegar.



"Continuo a adaptar-me à Liga italiana", acrescentou.



Na quarta-feira, Cristiano Ronaldo tentará estrear-se também a marcar pela Juventus na Liga dos Campeões, com a equipa de Turim a visitar o Valência, na primeira jornada da fase de grupos.