Covid-19: Mayor pede inquérito aos efeitos do jogo Liverpool-Atlético Madrid

O 'mayor' da região metropolitana de Liverpool, Steve Rotheram, pediu, esta quinta-feira, um inquérito para perceber o papel do jogo do passado dia 11 de março entre Liverpool Atlético Madrid na difusão do novo coronavírus

O jogo, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, decorreu no estádio Anfield Road, que estava lotado com 52 mil espetadores, dos quais três mil espanhóis, quando em Espanha a'La Liga já tinha decretado jogos à porta fechada.

"Se a contaminação de pessoas pelo coronavirus foi resultado direto de um evento desportivo, que no nosso entender não se deveria ter realizado, é um escândalo", disse Rorheram à BBC.

De acordo com o 'mayor', "é preciso um inquérito para se ver se alguns contágios se devem diretamente a adeptos do Atlético Madrid", que venceu por 3-2 os 'reds', após prolongamento, após 1-0 em casa, afastando os campeões em título da prova.

"Isto tem de ser verificado e é preciso que o governo admita parte da responsabilidade pelo facto de não ter ordenado o confinamento mais cedo", acrescentou ainda o 'mayor', que pertence ao Partido Trabalhista, na oposição.

O governo conservador, liderado por Boris Johnson, explicou que não fez mais que seguir os conselhos dos peritos, deixando o jogo realizar-se, bem como corridas de cavalos em Cheltenham, com 150 mil pessoas para os quatro dias do evento, na mesma semana.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 189 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 742 mil doentes foram considerados curados.

O Reino Unido é um dos países com mais mortes, 18.738 pessoas, e tem um total de 138.078 casos, o sexto mais elevado a nível mundial, só superado por Estados Unidos, Espanha, Itália, França e Alemanha.