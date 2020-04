Covid-19: Primeira Liga com autorização para regressar a 1 de junho

A I Liga de futebol pode regressar já no início do mês de junho, avança a CMTV, que adianta que a competição prosseguirá com jogos à porta fechada e regras muito apertadas para evitar o risco de contágio da Covid-19. Clubes e jogadores também vão estar proibidos de utilizar os balneários dos estádios.

A mesma notícia de um regresso do futebol foi depois confirmada pelo deputado único do Chega, André Ventura, após reunião com o primeiro-ministro, António Costa. Ventura confirmou ainda uma reabertura de creches no dia 18 de maio, enquanto espaços como ginásios, bares, restaurantes e discotecas continuarão fechados.

De acordo com o Observador, os clubes começarão os treinos individuais já na próxima segunda-feira, 4 de maio, apontando a um regresso à competição, e do campeonato, no último fim de semana de maio ou primeiro de junho – quando ainda faltam 10 jornadas do campeonato.

Durante um período de duas semanas, haverão jogos a meio da semana e a final da Taça de Portugal está prevista para 18 ou 19 de julho. Este entendimento foi feito após a reunião de terça-feira entre António Costa, os ministros da Economia, da Saúde e da Educação e os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da Liga de Futebol, bem como os presidentes de Benfica, FC Porto e Sporting.



(notícia atualizada às 22h48)