Relacionado Coreia do Norte vai participar nos Jogos Olímpicos na Coreia do Sul

As duas Coreias discutiram hoje a possibilidade de os países unificarem as suas equipas que vão competir nos Jogos Asiáticos de 2018, anunciaram hoje as autoridades sul-coreanas."Como foi possível testemunhar nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, o desporto tem servido de trampolim para a reconciliação entre o sul e o norte", afirmou chefe da delegação sul-coreana, Jeon Choong-ryul, após uma reunião intercoreana.Jeon Choong-ryul declarou ainda que foi discutida a possibilidade de desfilarem sob a mesma bandeira na festa inaugural dos jogos em Jacarta e Palembang, Indonésia, de 18 de Agosto a 2 de Setembro.Recentemente, os dois países apresentaram uma equipa feminina conjunta no torneio de hóquei no gelo dos Jogos Olímpicos de Inverno, que se realizaram em PyeongChang, na Coreia do Sul.Antes disso, as duas Coreias só tinham apresentado uma equipa conjunta em duas ocasiões, ambas em 1991: no Mundial de futebol sub20, disputado em Portugal, e no campeonato do mundo de ténis de mesa realizado em maio deste ano.A possibilidade de um jogo de basquetebol intercoreano está também em cima da mesa, disse o chefe da delegação sul-coreanaOs Jogos Olímpicos de Inverno, que decorreram em Fevereiro na Coreia do Sul, criaram um ambiente de apaziguamento entre as duas Coreias.Em clima de refreamento das hostilidades, alavancado pelo desporto, essa participação contribuiu para que o líder norte-coreano, Kim Jong-un e o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, participassem na histórica cimeira entre os dois países no dia 27 de Abril.