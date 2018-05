O Conselho Directivo do Sporting está esta quinta-feira reunido de emergência, avança a SIC Notícias.Quatro dos dez elementos do Conselho Directivo do clube de Alvalade apresentaram já a demissão. Caso mais dois elementos de demitam, Bruno de Carvalho é obrigado a apresentar a demissão.Esta quinta-feira, o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting anunciou a demissão deste órgão social do clube. Minutos depois o Conselho Fiscal do Sporting anunciou também a sua queda.Estas iniciativas têm como objectivo colocar pressão no presidente do clube de Alvalade para que este apresente a demissão, afirmou Marta Soares em declarações à SIC Notícias.A SÁBADO tentou obter declarações do presidente da mesa da Assembleia Geral, não tendo conseguido.Numa declaração enviada esta quinta-feira por Bruno de Carvalho, o presidente do Sporting afirma não encontrar qualquer motivo para se demitir, criticando aqueles que lhe imputam responsabilidades no ataque aos jogadores na Academia de Alcochete, na terça-feira.