ficar fora do clássico desta noite. No entendimento do CD, os recursos de castigos sumários não têm efeito suspensivo.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol retirou o castigo a Petrovic, avança o Correio da Manhã . O jogador do Sporting fica assim disponível para a partida desta sexta-feira frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, pelas 20h30.O órgão da FPF consultou os quatro árbitros seleccionados para o encontro frente ao Moreirense, que decidiram retirar o segundo cartão amarelo ao sérvio.De acordo com o Record , o Sporting também recorreu da expulsão de Gelson Martins, mas este vai mesmo