O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo de inquérito ao caso 'E-Toupeira", avança o jornal A Bola.





O processo seguido deverá ser similar aos já existentes para casos como o dos emails ou 'Mala Ciao', ou seja, deverá haver uma avaliação por parte da Comissão de Instrutores que, de seguida, irá explicar ao Conselho de Disciplina o que investigou e descobriu.Recorde-se que o Ministério Público acusa a SAD do Benfica e Paulo Gonçalves de corrupção, violação do segredo de justiça e acesso indevido no caso 'E-Toupeira".