Em Itália, uma nova estrela do futebol está a chamar a atenção. O norte-coreano Han-Kwang Song tem 19 anos e está a ser cobiçado por Juventus e Tottenham.

Utilizando o desporto como instrumento de propaganda, o líder supremo da Coreia do Norte tem vindo a apostar em academias de futebol e começa agora a colher os primeiros frutos desse investimento.

Com a criação da Pyongyang International Football School, em 2013, uma academia com o objectivo de formar jovens talentos e dinamizar o futebol do país, Han chegou a Barcelona, através da Fundación Marcet.

Em 2015, a Academia ISM, em Perugia, ficou interessada no menino-prodígio da Coreia do Norte e tentou recrutá-lo. Havia um problema: a FIFA só admite transferências de jovens com menos de 18 anos para outros países caso as famílias acompanhem os jogadores.

Depois de uma visita de ilustres deputados italianos, como Antonio Razzi e Matteo Salvini, do partido Forza Italia, com vista a discutir as condições do protocolo, Han pôde concretizar a sua mudança para Itália e foi introduzido nos quadros do Cagliari, clube da Serie A, escalão máximo do futebol em Itália, em Abril de 2017. Para já soma nove jogos pelo emblema italiano, com um golo marcado.









Mas nem tudo são rosas para Han-Kwang Son. Devido às relações cortadas entre Itália e Coreia do Norte, o Cagliari esteve prestes a desistir do negócio. E, graças à natureza do regime do seu país, o jovem de 19 anos é obrigado a ceder grande parte do seu salário ao governo da Coreia do Norte, algo mal visto pelo Parlamento italiano.

Entre 75% a 90% dos rendimentos de imigrantes do país norte-coreano são oferecidos ao líder Kim Jong-Un, sob pena de serem considerados desertores e enfrentarem consequências legais no regresso ao país. Além disso, Han-Kwang Song está proibido de dar entrevistas, por perigo destas tocarem em temáticas políticas.

No final de Setembro de 2017, a RAI tinha tudo tratado para uma entrevista com Han, depois de se estrear no Perugia, com um hat-trick no primeiro jogo. Pouco antes da hora marcada, a cadeia de televisão italiana recebeu uma chamada de alguém próximo de Kim Jong-un a proibir o jogador de conceder a entrevista que estava marcada em directo e com a promessa de que não tocaria em temáticas políticas.

Como explicou o presidente do Perugia ao jornal italiano La Stampa: "Recebi uma chamada de alguém próximo de Kim-Jong Un. Foi impossível negociar com a Coreia do Norte porque só queriam falar com o jogador. A situação com o seu governo é muito rígida e proibiram-no de aparecer na televisão. Se não obedecer, é repatriado e tem medo disso."

Esta não é a primeira vez que atletas norte-coreanos estão envolvidos em polémicas do país. Em Março de 2016, Choe Song-hyok, outro talento da Coreia do Norte, foi contratado para outra equipa da Serie A, a Fiorentina. A sua transferência acabou por ser investigada pelo Governo italiano por, alegadamente, financiar directamente o exército da Coreia do Norte. Hoje, Choe joga no Olbia, do terceiro escalão italiano.

Han-Kwang Song começou a presente época emprestado ao Perugia, da Serie B, somando sete golos em 19 jogos. A boa forma valeu ao avançado o regresso ao Cagliari em Janeiro deste ano e a atenção de clubes como Juventus, Tottenham ou Liverpool. Para já, o norte-coreano tem contrato com o Cagliari até 2022 mas o seu amigo Matteo Razzi já afirmou que Han irá juntar-se à Vecchia Signora no verão.