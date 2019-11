ePaper ou encontre-o nas bancas a 20 de novembro de 2019.

No Brasil, há Jorge Jesus , e Mauro Jesus. Quem? O filho mais novo (26 anos) do técnico português. A imprensa brasileira descobriu-o no fim de agosto e choveram elogios aos "longos cabelos loiros" (que entretanto cortou) e aos músculos e tatuagens exibidos nas redes sociais - a praticar desportos radicais e atividades de aventura, seja snowboard, asa-delta ou mergulho.Tanto ele como a mãe, Ivone, estão há um mês a viver com Jesus no condomínio de luxo no Bairro da Tijuca, e são já famosos entre os adeptos do Flamengo - a 21 de outubro, a seguir ao Fla-Flu, foram às compras e apareceram no Instagram da loja do clube, numa foto: "Família de nosso treinador Jesus. Sejam bem-vindos."A atração de Mauro pelas redes sociais contrasta com o recato dos seus dois irmãos mais velhos, fruto do primeiro casamento de Jesus. Tânia tem 43 anos e gere uma ótica com o marido, em Massamá. Gonçalo, de 41 anos, é professor de Educação Física e dá aulas numa escola primária em Peniche, onde mora - gosta de fazer surf e jiu-jítsu, como revela nalgumas fotos do Facebook , de 2016 e 2017.