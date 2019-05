Nas escolhas de Fernando Santos, as grandes novidades vão para a ausência de João Mário, médio do Inter de Milão, e André Silva, avançado do AC Milan emprestado ao Sevilha, e a inclusão de João Félix, José Sá, Diogo Jota e Dyego Sousa.



Os convocados são: Rui Patrício, Beto, José Sá, Raphael Guerreiro, Mário Rui, João Cancelo, Nélson Semedo, Pepe, José Fonte, Rúben Dias, Danilo Pereira, William Carvalho, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Pizzi, João Moutinho, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Diogo Jota, João Félix, Gonçalo Guedes, Rafa Silva e Dyego Sousa.



Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, a 5 de junho, no Porto, enquanto Inglaterra e Holanda disputam no dia seguinte a outra vaga para o jogo decisivo, em Guimarães.



A final está agendada para 9 de junho, no Estádio do Dragão. Antes, realiza-se o encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques.



O selecionador nacional de futebol anunciou, esta quinta-feira, os convocados de Portugal para a Liga das Nações que se irá realizar de 5 a 9 de junho. Cristiano Ronaldo , que falhou por opção a fase de qualificação, tinha já lugar reservado entre os 23 convocados, nos quais também está João Félix, depois de ter ficado ausente da seleção de sub-20 que vai disputar o Mundial da categoria, na Polónia.