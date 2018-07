Confesso que não chorei. Vale a pena sofrer por Portugal?

Dois dias antes da final entre Portugal e França, no Euro 2016, em conversa com o jornalista francês Régis Dupont, do jornal L’Équipe, ele mostrava-se convencido de que, desta vez, Portugal ia ganhar.

Afinal, a França já tinha eliminado Portugal três vezes em Europeus e Mundiais, entre 1984 e 2006, e isso não ia acontecer sempre, até porque a selecção portuguesa parecia mais sólida e confiante do que a francesa – contando com o apoio massivo dos milhares e milhares de emigrantes na zona de Paris.

"Vais ver, desta vez os franceses vão ficar a chorar, tal como a Grécia deixou os portugueses em lágrimas no Euro 2004. Foi uma derrota difícil de aceitar, não?", perguntou ele, a sorrir.

Respondi-lhe que para mim essa nem foi a derrota mais sentida com a selecção nacional. A pior aconteceu com a França no Euro 1984, aos pés de Platini, que marcou o 3-2 a um minuto do final do prolongamento. "Pois, foi complicado. Mas perder com a Grécia, em casa, numa final, não foi pior?", insistiu.

"Não", respondi. E por várias razões. Primeiro, porque nunca fui grande fã de Scolari e das suas preces a Nossa Senhora do Caravaggio. Depois, porque quando calhou Portugal-Grécia na final, fiquei logo de pé atrás, a achar que havia grande probabilidade de se repetir o desaire do jogo inaugural – há coisas incríveis no futebol, quase do além, e tal como no Euro 2016 um golo da Islândia nos descontos permitiu a Portugal evitar todos os tubarões até à final, no Euro 2004 a Grécia apurou-se por um golo no confronto directo com a Espanha (o tento de Vryzas, na derrota por 2-1 com a Rússia, foi determinante, assim como os falhanços dos espanhóis na vitória por apenas 1-0 sobre a Rússia). E, atenção, eu já era campeão europeu, porque o meu Porto tinha ganho a final da Liga dos Campeões dois meses antes, ao vencer o Mónaco por 3-0. Portanto, já tinha saboreado um grande triunfo.

Pelo contrário, em 1984, o Porto tinha perdido a final da Taça das Taças com a Juventus em meados de Maio (e, na altura, pareceu-me que de forma injusta, porque, se bem me lembro, Boniek fez falta sobre João Pinto no 2-1 e há um penálti a favor da equipa portuguesa que não é assinalado). Por isso, dois meses depois ser eliminado pela França no último minuto custou muito mais. Além, claro, do facto de em 1984 ter apenas 13 anos e de nunca ter festejado nada de relevante no futebol.

É verdade, confesso que essa derrota me deixou em lágrimas. Portugal fez uma grande exibição, recuperou duas vezes no marcador (dois golos de Jordão), e tinha Diamantino e Chalana endiabrados no ataque, além do excelente meio-campo de toque curto do FC Porto, formado por Sousa, Frasco e Jaime Pacheco (e havia ainda Gomes e Nené, que estiveram no banco e entraram).

Essa foi a única choradeira pela selecção. Serviu-me de vacina, em especial devido aos conselhos que um vizinho, sportinguista, me deu antes do Mundial do México, quando lhe dei conta dessa fraqueza no Euro 84. "Chorar pela selecção? Não vale a pena. Sabes porquê? Porque somos todos portugueses, por isso nunca ninguém vai gozar contigo. O problema é quando o teu clube perde, porque aí os teus adversários gozam contigo na escola ou no trabalho. Isso é que custa".

Era um bom ponto de vista, sobretudo num Portugal que tinha acabado de entrar na CEE e estava muito longe da globalização. Mas essa perspectiva limitada a este cantinho do mundo mudaria mais tarde, quando, em viagens ao estrangeiro, contactei com as extensas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, de Nova Iorque à África do Sul, de França a Inglaterra. Lembro-me bem, no Euro 2016, das conversas com muitos emigrantes portugueses que iam até Marcoussis, nos arredores de Paris, e esperavam horas junto ao portão do centro de estágios da selecção portuguesa para tentar obter um autógrafo ou um simples aceno dos jogadores.

Houve muitas histórias de emigrantes que fizeram viagens de centenas de quilómetros para ir até lá. E as suas conversas iam dar sempre ao mesmo: "Portugal vai ser campeão europeu em Paris e ganha à França na final". Era um cenário de sonho (e que acabou por se realizar). Muitos diziam até que o ideal era ser com um golo em fora de jogo ou com um penálti roubado. "Este ano vamos vingar-nos de todas as derrotas e humilhações que sofremos com os franceses ao longo dos anos", diziam, fartos de serem gozados e olhados com sobranceria por patrões, colegas de trabalho e da escola ou pelos simples vizinhos.



Há uma história que me tocou em particular. Foi o caso de uma família de emigrantes portugueses que fizeram cerca de 600 km desde a zona de Lyon até Paris, com os dois filhos, na véspera da final, e depois não conseguiram chegar a tempo do início do treino nem sequer espreitar de um muro alto junto a um supermercado para o relvado, porque a polícia impediu-os, por razões de segurança. "Levantamo-nos às 5h da manhã para nada. Se ao menos conseguíssemos ver o Ronaldo ao longe", lamentavam-se.



Ainda assim, comentavam que uma vitória sobre a França na final iria apagar qualquer falha ou cansaço. "Os miúdos choraram tanto em 2000 e em 2006. A minha filha nem conseguiu dormir quando foi aquele penálti do Abel Xavier. Tinha 7 anos e andou a sofrer vários dias, até porque os colegas fartaram-se de a gozar". E ela, determinada: "Foi muito duro, mas este ano vão ser os franceses a chorar".





Já lá vai a vitória no Euro 2016, provavelmente festejada pelos portugueses de Paris com tanto ou maior empenho e fervor do que pelos portugueses de Portugal. No último sábado, fomos eliminados pelo Uruguai e os emigrantes, para quem o sucesso da selecção representa o seu sucesso pessoal (e do Portugal moderno e vencedor, capaz de estar na linha da frente dos gigantes económicos França, Alemanha ou Inglaterra), devem ter sido novamente gozados. Até porque a selecção francesa continua em prova, depois de triunfar brilhantemente sobre a Argentina (enfrenta o Uruguai nos quartos-de-final, mas o que eles queriam mesmo era que houvesse um novo Portugal-França).



Confesso que não chorei após a derrota portuguesa – chorar, só se for por perder tempo a ver aquele futebol triste e uma selecção com muito talento mas com menos capacidade de o aplicar do que a limitada mas ambiciosa Dinamarca ou do que os ingénuos mas aguerridos japoneses. O adolescente que chorou no Euro 84 já não gasta lágrimas com a selecção – à medida que crescemos, aprendemos que há coisas sobre as quais vale a pena sofrer, mas essas não são os futebóis, mesmo sendo a representante do nosso país. Mas fico sempre com um negrume na alma ao lembrar-me que esta semana, em Paris, os portugueses terão sido gozados pelos patrões e pelos colegas franceses. A única coisa que me alegra é que isso já não será como antes: agora podem sempre atirar-lhe à cara a final do Euro 2016. Como alguém já disse: "Teremos sempre Paris".