A nova temporada da NBA, a liga norte-americana de basquetebol, tem início marcado para a madrugada desta quarta-feira. Os primeiros jogos colocam frente-a-frente o campeão do ano passado, Toronto Raptors, e a equipa que recebeu o jovem mais falado desde que LeBron James entrou na liga, os New Orleans Pelicans de Zion Williamson. O outro jogo da noite junta os dois rivais de Los Angeles, Lakers e Clippers, que são, teoricamente, os dois maiores favoritos a vencerem o título este ano.

Um tweet que provocou uma crise diplomática com a China

Mas durante uma offseason – a tradicional época de transferências – que foi a mais atribulada de sempre, com mudança de estrelas e formações de duetos sonantes, uma bomba caiu durante a pré-época: Daryl Morey, diretor desportivo dos Houston Rockets, apelou à liberdade de Hong Kong através do Twitter, numa altura em que manifestações antigovernamentais prolongam-se na região semiautónoma chinesa há quatro meses.

O dirigente rapidamente apagou o tweet e emitiu um pedido de desculpas à comunidade chinesa, afirmando que "não queria dececionar os fãs dos Houston Rockers ou amigos na China", mas o dano estava feito. Patrocinadores, empresas chinesas e até a Associação Chinesa de Basquetebol anunciaram o corte de relações com o clube.

Os Houston Rockets, antigo clube da estrela do país Yao Ming, eram, até ao tweet de Morey, a equipa de basquetebol mais adorada na China, onde, na última temporada, 500 milhões de telespetadores viram, pelo menos, um jogo da NBA num mercado estimado em mais de 3,6 mil milhões de euros.

1/ I did not intend my tweet to cause any offense to Rockets fans and friends of mine in China. I was merely voicing one thought, based on one interpretation, of one complicated event. I have had a lot of opportunity since that tweet to hear and consider other perspectives. — Daryl Morey (@dmorey) October 7, 2019

A este cenário acresce o acordo exclusivo de 1,35 mil milhões recém-assinado em julho deste ano entre NBA e a TenCent, uma das empresas gigantes da China, que estendeu a parceria para a difusão de jogos para as próximas 5 temporadas.

Quando se esperava que o comissário da NBA, Adam Silver, condenasse o tweet feito por Morey, este emitiu um comunicado e promoveu uma conferência de imprensa na qual demonstrou apoio e garantiu que não irá impor limites à liberdade de expressão de jogadores, funcionários e proprietários de clubes no que respeita aos protestos em Hong Kong.

A reação do responsável máximo da liga norte-americana e o tweet de Morey não agradaram à China, que anunciou pouco depois a suspensão de difusão de jogos da pré-época da NBA no país através da sua televisão estatal.

Em comunicado, a CCTV disse que se "opõe fortemente" ao apoio demonstrado por Adam Silver à "liberdade de expressão política" e acrescenta: "Qualquer comentário que aborde a soberania e a estabilidade social de uma nação estão fora do desígnio da liberdade de expressão", considerou a emissora.

Publicidade relativa à NBA foi retirada das ruas de Shenzhen, onde LA Lakers e Brooklyn Nets tinham agendado dois encontros amigáveis que não foram transmitidos na televisão e estiveram mesmo em risco de não se realizarem. Desde 2007 que a NBA realiza jogos de pré-época na China, com exceção para a época de 2011 que foi encurtada devido a um impasse financeiro entre jogadores e dirigentes de clubes.

Esta semana, Adam Silver afirmou em entrevista à revista TIME que o governo chinês pediu que Daryl Morey, vencedor do prémio de executivo do ano em 2018, fosse demitido pelo seu tweet. "Dissemos que não havia quaisquer hipóteses de isso acontecer" e que não existia "nenhuma intenção de o disciplinarmos sequer", adiantou o comissário da NBA.

O porta-voz do ministro dos negócios estrangeiros da China, Geng Shuang, negou, entretanto, que Pequim tivesse feito tal pedido.

A relação fragilizada entre China e NBA deixa assim a incerteza sobre quaisquer restrições no acordo entre as duas partes e na difusão de jogos para esta e outras temporadas. Por agora, sabe-se que os jogos dos Houston Rockets vão ficar de fora na presente época e a transmissão dos restantes é ainda uma incógnita.

Estrelas em dose dupla, um rookie promissor e a batalha das equipas de LA

A época deste ano promete ser das mais disputadas dos últimos anos, depois de um ano que viu o primeiro vencedor fora dos Estados Unidos. Os Toronto Raptors, do Canadá, conquistaram o primeiro título da história, mas viram fugir a sua grande figura: o MVP das Finais, Kawhi Leonard.

Seduzido em voltar à terra natal da Califórnia, Leonard chegou aos LA Clippers com a promessa de lutar por mais um campeonato, mas exigiu reforços. Doc Rivers, treinador e diretor desportivo dos Clippers, trouxe-lhe Paul George, outro dos melhores jogadores que a NBA tem para oferecer.

Do outro lado de Los Angeles, LeBron James recebeu nos Lakers Anthony Davis para formar um duo poderoso que tornará a luta pelo troféu Larry O’Brien bem disputada. Também os Houston Rockets de Daryl Morey viram chegar um grande reforço: Russell Westbrook, antigo MVP, vai voltar a ver James Harden – que foi seu companheiro nos Oklahoma City Thunder, que, em troca, recebeu o veterano Chris Paul.

Na conferência Este, Giannis Antetokounmpo – o atual MVP da liga – é um sério candidato a voltar a vencer o maior prémio individual e os seus Milwaukee Bucks são os favoritos do lado oriental dos Estados Unidos. Outros candidatos são os Philadelphia 76ers, de Joel Embiid e Ben Simmons, e os Boston Celtics, que disseram "olá" a Kemba Walker, ex-Charlotte Hornets, e "adeus" a Kyrie Irving.

O base está agora nos Brooklyn Nets, a quem se juntou um outro MVP, Kevin Durant, que deverá falhar toda a época devido a uma lesão no tendão de Aquiles contraída no último jogo das finais do ano passado, entre os Toronto Raptors e a sua antiga equipa, os Golden State Warriors.

A equipa de San Francisco terá de ser carregada às costas este ano por Stephen Curry já que Klay Thompson, outro elo importante da equipa, também estará de fora durante parte da temporada. Na Conferência Oeste, outras equipas a fixar são os Denver Nuggets, de Nikola Jokic, os Portland Trail Blazers, de Damian Lillard, e os Utah Jazz – que terão feito a offseason mais subvalorizada, ao adquirir Bojan Bogdanovic e Michael Conley.

Sem aspirações ao título, mas bem interessante de ver será uma das equipas que pisa o palco no primeiro jogo. Os New Orleans Pelicans ficaram sem Anthony Davis mas receberam em troca os antigos jovens dos LA Lakers e juntaram-lhe o jovem mais promissor a entrar na NBA desde, talvez, LeBron James.

Zion Williamson foi a primeira escolha do draft entre universitários e assombra pelo seu físico. Com pouco mais de dois metros e 129 quilos, o jovem de 19 anos não tem propriamente um corpo de atleta, mas impressiona pelo que consegue fazer fisicamente. Para já, a sua estreia na NBA foi adiada devido a uma lesão no joelho direito durante a pré-época que o deixará parado até 8 semanas.

O primeiro jogo, entre Raptors e Pelicans, tem início marcado para a 1h00 de quarta-feira, com a cerimónia de entrega dos tradicionais "anéis de campeão" à equipa canadiana a acontecer imediatamente antes do jogo. Já o confronto entre as equipas de Los Angeles, Lakers e Clippers, tem início marcado para as 3h30 desta quarta-feira.