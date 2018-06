A comissão nomeada por Jaime Marta Soares anunciou a decisão em conferência de imprensa.

A Comissão de Fiscalização do Sporting, escolhida por Jaime Marta Soares, avançou com a suspensão preventiva de Bruno de Carvalho.



Em conferência de imprensa no Centro Cultural de Belém, os elementos da Comissão decretaram a suspensão preventiva com efeitos imediatos, tendo chegado ao entendimento de que não seria necessário avançar com um inquérito à actuação da direcção. Como justificação, avançaram com a violação dos estatutos do Sporting.



Já seguiu para Alvalade a nota de culpa, esta manhã. Carvalho fica impedido de entrar em Alvalade.



"A decisão tem efeitos imediatos, esperemos não ser preciso recorrer à via judicial e remoção coerciva. Se necessário, é o que faremos", afirmou Rita Garcia Pereira, elemento da Comissão de Fiscalização. Bruno de Carvalho tem agora dez dias para responder à nota de culpa.



A Comissão indicou ainda que a Assembleia-Geral de dia 17, convocada pela Direcção do Sporting, ficará sem efeito.