As urnas abriram às 14:50 e o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Jaime Marta Soares, anunciou que o clube vai ter eleições para os órgãos sociais em 8 de Setembro.



Cerca de uma centena de sócios do Sporting falou hoje durante a Assembleia Geral (AG) do clube, em que se vota a destituição ou continuidade do presidente, Bruno de Carvalho, e as intervenções terminaram às 18:40.



O primeiro sócio a falar na Altice Arena, em Lisboa, interveio às 15:10, e cada inscrito teve direito a dois minutos para expor a sua opinião, enquanto decorria a votação. As inscrições para intervir fecharam por volta das 17:40 e o último sócio terminou a exposição às 18:40.



O anúncio foi feito em resposta a um sócio durante a Assembleia Geral em que se vota a destituição ou a continuidade do Conselho Directivo (CD) do Sporting, liderado por Bruno de Carvalho.



Marta Soares esclareceu que, se os sócios aprovarem hoje a continuidade de Bruno de Carvalho, o ato vai servir para eleger uma nova MAG e um novo Conselho Fiscal e Disciplinar (CDF). Caso os sócios votem pela destituição do CD, as eleições decorrerão para eleger estes três órgãos do Sporting.



Perto das 19:00, Bruno de Carvalho, acompanhado por outros elementos do CD, marcou presença na reunião magna, depois de ter afirmado que não iria comparecer à primeira AG de destituição da história do Sporting.



A reunião magna foi convocada com o objectivo de decidir o afastamento ou a continuidade de Bruno de Carvalho, presidente do Conselho Directivo e figura central de uma crise que se agudizou com a perda do segundo lugar na I liga de futebol e a invasão de adeptos à Academia do Sporting, em Alcochete, em 15 de maio.



Bruno de Carvalho, que em Fevereiro viu uma larga maioria de sócios legitimar o seu mandato - aprovando alterações aos estatutos e ao regulamento disciplinar, e a continuidade dos órgãos sociais -- é o primeiro presidente a enfrentar a possibilidade ser afastado em quase 112 anos de história do clube.