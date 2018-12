Celtics alcançam a sua vitória mais expressiva na NBA

Os Boston Celtics foram responsáveis pela pior derrota de sempre dos Chicago Bulls. Jogo acabou com uma diferença de 56 pontos, com o resultado desfavorável à antiga equipa de Michael Jordan.

Os Boston Celtics alcançaram no sábado a sua vitória mais expressiva na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), ao vencerem os Chicago Bulls por 133-77, a derrota mais pesada de sempre da equipa de Illinois.



Com uma diferença de 56 pontos frente a uns Bulls em crise, a equipa mais titulada da NBA superou a marca de 1962, quando derrotou a os Philadelphia por 51 pontos, tendo ainda igualado a melhor marca fora de casa, que foi estabelecida pelos Seattle em 1986, quando venceram em Houston por 136-80.



Já os Bulls, que demitiram em 3 de Dezembro o seu treinador Fred Hoiberg, esta foi a sua pior derrota de sempre, suplantando a sofrida em Novembro de 2001, quando perderam por 53 pontos frente aos Minnesota.



Marca histórica alcançou Dwyane Wade, que cumpriu o seu milésimo jogo na NBA e liderou os Miami Heat na vitória (121-98) sobre os Los Angeles Clippers, concluindo a partida com 25 pontos.



"Sempre que tenho uma oportunidade de fazer algo como isto é bom e especial, mas o que eu quero é ajudar esta jovem equipa a vencer", disse no final Wade, que já anunciou a intenção de se retirar no final da temporada.