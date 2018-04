Forças de segurança carga policial na zona dos adeptos do Atlético de Madrid. Segundo um porta-voz da PSP, duas pessoas foram detidas.

A Polícia foi obrigada a intervir junto da claque do Atlético Madrid, fazendo várias detenções e chegando a usar gás pimenta para travar os adeptos colchoneros à entrada para o Estádio de Alvalade. Tudo sucedeu por volta das 18h40, quando as forças de segurança, em grande número - devido aos antecedentes envolvendo a formação espanhola -, actuaram rapidamente, gerando-se muita confusão junto ao recinto.



A situação foi rapidamente sanada mas os bombeiros tiveram ainda de assistir alguns adeptos, em dificuldades devido ao uso de gás pimenta.



Após os desacatos, foram feitas duas detenções. "No metro houve situações que correram menos bem, injúrias e agressões a polícias além de estragos e quando chegaram a Alvalade foram detidos. Nessa altura teve de haver uma intervenção mais musculada e o uso de gás pimenta. Houve também um polícia que teve de ser assistido após agressão", explicou o comissário Sérgio Soares aos jornalistas, acrescentando que mais alguns adeptos foram assistidos por causa do uso de gás pimenta.