Bruno Fernandes e Gelson Martins continuaram hoje inseparáveis no treino da selecção portuguesa de futebol na Rússia, novamente marcado por temperaturas bem abaixo das esperadas na sexta-feira em Sochi, na estreia no Mundial2018 contra a Espanha.Os 23 atletas à disposição de Fernando Santos foram chegando a conta-gotas ao apronto, sendo que Bruno e Gelson voltaram a entrar juntos, na companhia dos ex-leões João Moutinho e Adrien.William surgiu lado a lado com Rui Patrício e o concorrente à baliza Anthony Lopes.O trio, que rescindiu unilateralmente contrato com o Sporting, evoluiu sempre do lado oposto à pequena bancada onde trabalha a comunicação social, enquanto Rui Patrício voltou a afinar a forma à parte com Beto e Anthony Lopes.O sol da véspera não se repetiu, sobressaindo de novo um cinzento a ameaçar chuva, contrastando com o calor superior a 25 graus esperado em Sochi.André Silva, Pepe, Beto e Bruno Alves chegaram nove minutos antes do início da sessão, às 11:00 (09:00 em Portugal), com o grupo a ser engrossado aos poucos e recreando-se com bola até que o trabalho principiou, ao minuto exacto.Nos 15 minutos abertos à comunicação social apenas foi perceptível a insistência na qualidade do passe, ao primeiro toque ou a dois toques, pelo chão ou pelo ar.Presumivelmente estes foram os derradeiros exercícios em Kratovo, 50 quilómetros sudeste de Moscovo, antes do desafio com a Espanha, na sexta-feira no Estádio Olímpico Fisht, no qual a 'equipa das quinas' deve trabalhar na quinta-feira, para adaptação às suas condições.Depois do duelo ibérico, Portugal defronta Marrocos em 20 de Junho, em Moscovo, e o Irão de Carlos Queiroz, no dia 25, em Saransk.