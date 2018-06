Quinze horas depois de ter prometido que ia deixar de ser sócio do Sporting, Bruno de Carvalho mudou de opinião, anunciou que vai impugnar a assembleia-geral que o destituiu, no sábado, e que se vai apresentar às eleições de Setembro. A decisão foi anunciada no Facebook logo depois da comissão de gestão ter anunciado Sousa Cintra como novo presidente da SAD.

"Agora acabou. Querem guerra. Eu compro! Vou impugnar a AG e o Presidente da SAD ainda sou eu! Vou a eleições. Vamos ver quem vence. Se são a maioria dos sócios ou os "podres" e os Viscondes!", escreveu numa longa publicação no Facebook. "Eu vou impugnar, como sócio esta AG, e vou a eleições. E se estes tipos da putativa comissao disciplinar me quiserem expulsar de sócio, dia 30 encontramo-nos na AG pois tenho direitos que não vou abdicar! Chega de afinações!", garantiu ainda: "Eu posso perder mas sim: não vou desistir!"

"Por muito que me queira afastar, não consigo! Bem sei o que disse amargurado, traído, ferido, que não queria ser mais adepto nem sócio, mas NÃO consigo... Amo-te Sporting CP e quero continuar a acreditar num Sporting CP sem Viscondes ou com eles remetidos ao seu lugar: calados!!!", disse também, confessando que a conferência de imprensa o "tirou do sério". "Abutres arrogantes... Vocês são do Campo Grande Futebol Club... Nós somos do Sporting Clube de Portugal! Um Clube popular e não de Cascais ou de semi-ricos!!!", rematou.

De madrugada, horas depois de serem conhecidos os resultados da assembleia-geral que o destitui, BdC disse que não ia impugnar a reunião magna. "Podia impugnar esta AG por todas as ilegalidades cometidas: sim. Mas não o vou fazer. Era só o adiar o ter de devolver o Clube a quem nele mesmo manda", escreveu, deixando ainda uma promessa: "a minha carta de suspensão vitalícia de sócio segue segunda-feira e nunca mais seguirei sequer os eventos desportivos do clube."

De acordo com os resultados finais, a destituição do Conselho Diretivo, liderado por Bruno de Carvalho, foi aprovada no sábado com 71,36% de votos favoráveis, contra 28,64% de votos no sentido da sua continuidade.