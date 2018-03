Presidente do Sporting falou sobre a violência no futebol português durante o discurso de abertura do congresso "The Future of Football".

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, abordou a violência no futebol português durante o seu discurso de abertura no congresso The Future of Football. O dirigente leonino recordou a morte de Marco Ficini à porta do Estádio da Luz e defendeu a intervenção das autoridades e Governo "como aconteceu em Inglaterra e Itália".