Bruno de Carvalho renuncia à hipótese de se demitir da presidência do clube de Alvalade.





Num comunicado enviado à agência Lusa esta quinta-feira, o presidente do Sporting garantiu que não vê motivos para pedir a demissão, mesmo depois dos vários pedidos públicos vindos de diversos sportinguistas.



"Neste momento, sinto-me com a mesma capacidade, força, prazer e honra em servir o clube que amo, não vendo qualquer motivo enquanto sportinguista para me afastar de um trabalho e de um rumo que está a ser seguido com sucesso nestes cinco anos."



Este comunicado surge no mesmo dia em que o jornal Público anuncia que membros da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal do clube de Alvalade estão a preparar uma demissão conjunta, de forma a pressionarem o presidente a pedir a demissão.



O presidente do clube pediu que fosse convocada uma Assembleia-Geral extraordinária, esta quarta-feira. O actual presidente leonino quer que seja discutida a crise que se instalou no clube e que ganhou novos contornos, inéditos, quando um grupo de adeptos entrou na Academia de Alcochete e agrediu jogadores e equipa técnica.



"Enviámos ao senhor Presidente da Mesa da AG do Sporting Clube de Portugal, um pedido de AG extraordinária a ser marcada o mais breve possível, para analisar a situação actual do clube, auscultar os sócios e dar todas as explicações que estes entendam necessárias", refere o comunicado do clube, divulgado ao princípio da noite, após uma reunião da direcção e da Comissão Executiva da SAD .



Embora possa ser um golpe duro para o presidente, poucos efeitos jurídicos terá, já que Bruno de Carvalho só cairia se ficasse também sem o apoio do Conselho Directivo, no qual reúne um forte apoio, por ter escolhido pessoas da sua total confiança, sem anteriores ligações ao clube.





A demissão em bloco dos membros da AG e do Conselho Fiscal traria um risco: o presidente poderia limitar-se a convocar eleições para esses órgãos, tentando controlar tudo no clube, explica o jornal Público.



Apesar de referir o "rumo que está a ser seguido com sucesso nestes cinco anos", Bruno de Carvalho não venceu ainda nenhum campeonato naiconal de futebol, objectivo máximo desta direcção do clube.