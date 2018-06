O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, usou a sua página pessoal no Facebook para revelar mensagens alegadamente trocadas com os jogadores Bruno Fernandes e Gelson Martins, além do agente do avançado Bas Dost. Estes atletas rescindiram segunda-feira com o Sporting, sendo que o líder dos "leões" alega que não existe motivo para justa causa.Segundo o presidente dos "leões", a troca de mensagens com o representante do avançado ocorreu a 22 de Maio e as conversas com os dois atletas a 5 de Junho. Na mesma publicação, o líder do clube de Alvalade explicou que as cartas de rescisão de Bas Dost tem a data desta segunda-feira, enquanto a de Gelson está datada de seis de Junho (um dia a seguir à troca de mensagens) e a de Bruno Fernandes tem a data de 8 de Junho (três dias depois)."Serviços continuam prontos para receber qualquer pedido de AG destitutiva e nós prontos para receber as cartas, em conformidade com o que mencionei ontem, dos 6 jogadores que rescindiram, para pedirmos demissão imediata", escreveu BdC no Facebook, acrescentando que se vive "num mundo de enganos que necessitam de verdades". De seguida, estão as referidas mensagens.

Esta segunda-feira, após serem conhecidas as rescisões de contrato de Bruno Fernandes, William, Gelson e Bas Dost, o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, anunciou que o Conselho Directivo apresenta "imediatamente" a demissão se os seis futebolistas (estes quatro, mais Rui Patrício e Podence) que rescindiram contrato invocando justa causa recuarem para permanecer no clube, mesmo que esta direcção vença novas eleições.

"Se para os atletas o problema é este Conselho Directivo, os jogadores que escrevam uma carta a dizer que se esta direcção se demitir voltam atrás nas rescisões e jogam no Sporting e que se nos voltarmos a candidatar e ganharmos, continuam a valer estas premissas. Na mesma hora demitimo-nos. E tem de ser os seis, não basta um jogador", afirmou numa conferência de imprensa realizada em Alvalade.