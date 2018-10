Nas redes sociais, o antigo presidente do Sporting lembrou conferência de imprensa da Juve Leo garantindo que este não teve qualquer responsabilidade no incidente.

O antigo presidente do Sporting Clube de Portugal, Bruno de Carvalho, regressou esta quinta-feira às redes sociais para reclamar a sua inocência nos ataques cometidos a jogadores do clube na Academia de Alcochete, no passado mês de Maio.



No Instagram, o ex-líder dos "leões" partilhou uma antiga notíca publicada aquando a conferência de imprensa da claque organizada sportinguista Juve Leo, em que esta garantiu então não ter tido o apoio do líder leonino.



"Só para lembrar os mais esquecidos", escreveu Bruno de Carvalho, que já se voluntariou para prestar declarações perante as autoridades sobre o caso.