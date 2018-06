BdC desafia Marta Soares: fim das comissões e providências antes da AG

22:42

Objetivo é ver se Marta Soares "quer ou não o bem do Sporting e dos sportinguistas"

Bruno de Carvalho propôs esta quinta-feira um desafio a Jaime Marta Soares: desfazer todas as comissões criadas por ambos, desistir das providências cautelares e ir assim para a Assembleia Geral de sábado.



"Jaime Marta Soares amanhã desfaz a Comissão de Fiscalização e a Comissão de Gestão que criou. Eu amanhã desfaço a Comissão Transitória da MAG e a Comissão de Fiscalização que criei. Paramos todos com as providências cautelares. E vai acontecer isto: o CD vai estar em pleno funcionamento. Para a Mesa ficaria Jaime Marta Soares, Eduarda Proença de Carvalho e os três elementos por mim indicados da CT MAG que desaparecia e a Comissão de Fiscalização seriam três elementos indicados por ele e três por mim. Isto para verificarmos se quer ou não o bem do Sporting e dos sportinguistas", referiu na Sporting TV.



No entanto, o presidente leonino impôs condições: "Mas com um acordo: que as eleições para a Mesa e Conselho Fiscal são no dia 21 de julho, que na comissão, nem os meus elementos nem os deles propõem processos a ninguém, mas apenas fazem gestão corrente e aprovam o orçamento para as modalidades continuarem a ser apoiadas. Ele mantém-se a presidente mas tem um compromisso: se a destituição não for aprovada, desaparece de cena. Marca AG para aprovar orçamento e a AG de 21 de julho para eleições da MAG".



"Isto é um desafio sério. Não tenho problema nenhum de nos reunirmos já amanhã às 9 da manhã e tratarmos disto tudo", concluiu Bruno de Carvalho.