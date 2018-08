Bruno de Carvalho prestes a ser notificado de suspensão

Decisão da Comissão de Fiscalização do Sporting conhecida nas próximas horas.

Bruno de Carvalho vai ser notificado a qualquer momento sobre a decisão da Comissão de Fiscalização do Sporting decorrente do processo disciplinar em curso desde 13 de Junho.



Como Record noticiou em primeira mão, na sua edição de 23 de Julho, o antigo presidente do Sporting deverá ser suspenso por um ano, tal como os restantes membros do anterior Conselho Directivo que não se demitiram: Carlos Vieira, Rui Caeiro, José Quintela, Luís Roque, Luís Gestas e Alexandre Godinho.



Bruno de Carvalho e Carlos Vieira deverão, assim, ser impedidos de apresentar as respectivas candidaturas à presidência do Sporting.



Segundo Record apurou, a conclusão dos processos está a ser ultimada e as notificações vão ser entregues entre a noite desta quinta-feira e a manhã de sexta-feira.



Nas próximas horas, a Comissão de Fiscalização promoverá um esclarecimento sobre a decisão.