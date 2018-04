Presidente fica a acompanhar a filha recém-nascida e a mulher, que ainda se encontram hospitalizadas.

Bruno de Carvalho não vai esta quinta-feira a Alvalade assistir ao jogo com o Atlético Madrid, avança o Record. O presidente dos "leões" ficará a acompanhar a filha recém-nascida e a mulher,



Também no encontro da primeira mão

dos quartos-de-final da Liga Europa, há uma semana em Madrid, o líder leonino não esteve presente por questões médicas.



presidente do Sporting decidiu retirar os processos disciplinares instaurados aos jogadores na sequência da polémica que começou com uma publicação do líder do clube de Alvalade, no Facebook.



Os "leões" têm vivido dias de "convulsão", com críticas públicas de Bruno de Carvalho ao plantel após a derrota do Sporting na Liga Europa frente ao Atlético de Madrid, levando a uma reacção, também pública, de 19 jogadores, a manifestarem o seu desagrado.

Esta quarta-feira, o

O cenário levou a um aparente "divórcio" entre jogadores e presidente e, mais tarde, à intervenção do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, considerando que Bruno de Carvalho não tem condições para continuar em funções e anunciou a intenção de agendar uma reunião magna com vista a uma eventual destituição do líder "leonino".