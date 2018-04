Nascimento iminente da filha dita ausência do líder "leonino" no jogo da Liga Europa.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, não acompanha os "leões" na deslocação a Madrid, para o jogo dos quartos-de-final da Liga Europa frente ao Atlético. Segundo o Record apurou, BdC falha a partida por razões pessoais: está iminente o nascimento da terceira filha.



De acordo com a mesma fonte, Bruno de Carvalho trocou mensagens com o presidente do At. Madrid, Enrique Cerezo, tendo este agradecido a cordialidade e respondido que a família está acima de tudo.