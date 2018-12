O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho negou qualquer envolvimento ou responsabilidade no ataque à Academia de Alcochete, a 15 de Maio, e rejeitou qualquer relação próxima com a claque Juventude Leonina. Durante o interrogatório judicial, divulgado pela CMTV, o ex-líder "verde e branco" colocou em causa o antigo treinador Jorge Jesus.





A carregar o vídeo ...

"Não disse ao Jorge [Jesus] que estava despedido, expliquei porque é que o tempo dele tinha chegado ao fim", garantiu BdC, explicando, desta maneira, que era impossível que a claque tivesse tido conhecimento dessa decisão - ainda para mais porque na reunião teriam estado apenas elementos da equipa técnica e administradores. Mas deixou uma farpa: "Jesus tem um filho que pertence a uma claque".

Durante o interrogatório, Bruno de Carvalho contou também que participou numa reunião com a Juventude Leonina porque "as cisões dentro da claque estavam cada vez maiores" e a presença do presidente acalmaria. "Não fui confrontado com Academia nenhuma", garantiu.

A carregar o vídeo ...

Ainda sobre os ataques a Alcochete, o antigo presidente dos "leões" garantiu que "a única vez que uma claque entrou dentro da academia foi o Jorge que os deixou entrar".