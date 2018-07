Bruno de Carvalho não tem dúvidas de que será candidato

O ex-presidente do clube garantiu que irá ser candidato e que a sua equipa tem capacidade para restaurar a paz no clube.

Bruno de Carvalho deu uma entrevista à SIC Notícias onde garantiu acreditar que irá poder concorrer a eleições mesmo depois da sua candidatura ter sido negada por Jaime Marta Soares, Presidente da Mesa da Assembleia do Sporting, esta quarta-feira. "Se há dúvidas de que vá a votos? Nenhuma."



"Não existe nos estatutos esta figura de suspensão preventiva, eu não estou suspenso de sócio", começou por dizer o ex-presidente, acrescentando: "O acto de recepcionar uma candidatura, independentemente de cumprir ou não os requisitos, é um acto a que o ex-presidente da MAG não devia ter fugido. Garantidamente que nós neste momento somos sócios de pleno direito", logo, com capacidade de se candidatar a presidente da instituição.



"Os sportinguistas querem decidir livremente sobre o presidente", considerou o ex-dirigente leonino, criticando a posição de Marta Soares e acrescentando que "os sportinguistas não querem ver, como foi hoje ouvido, que é para desinvestir nas modalidades. Não querem acreditar que a SAD seja para perder a maioria por parte dos associados. Querem um Sporting cada vez mais moderno e abrangente".



"Processo com base nuns regulamentos que não estavam em vigor quando o processo deu início. Apresentámos a nossa candidatura e o que se quer são órgãos competentes e, no que diz respeito ao CFD e MAG, isentos. Ora, esta Comissão de Fiscalização representa tudo ao contrário dos estatutos e da lei. Deviam ter recusado os convites. A isenção não existe. Significa que o processo está colocado incorrectamente. Nós apresentámos uma lista para o CFD isenta, que consegue trazer calma para o Sporting", garantiu Bruno de Carvalho.



Questionado pelos jornalistas sobre a intenção de manter, ou não, José Peseiro como treinador da equipa principal, Bruno de Carvalho respondeu: "É um período complicado. É prematuro falar seja no que for, isso seria atrapalhar estas eleições, que já são numa data péssima. Não vão ter de mim uma contribuição para atrapalhar seja o que for".