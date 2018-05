O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, garantiu que a equipa vai marcar presença na final no Jamor, este domingo, apesar dos "actos criminosos" desta terça-feira, em Alcochete.



"O Sporting há muito tempo que fala na questão da violência e das claques. O que se passou aqui hoje [terça-feira] foi um acto criminoso. Vamos aguardar para ver quem são os agressores e tomar as nossas medidas", disse em declarações à Sporting TV. "Os jogadores estão em estado de choque, mas claro que vamos estar no Jamor", garantiu o líder dos "leões", que considerou os acontecimentos em Alcochete "chatos".



"Já ouvi teorias mirabolantes... Uma teoria era de que este é o meu modus operandi, pois nas AG's não deixo falar em fala mal de mim. O meu MO não é ver atletas e staff, a família que escolhi, a serem agredidos. Estamos a quatro dias da final, depois acaba a época, e que interessa teria o Sporting numa situação destas? ", Questionou, acrescentando: "Estão a transformar isto num caso desportivo, quando é um caso de polícia".

"Compreendo a frustração dos sportinguistas e repudio estas situações. Isto é crime. Quero que o universo sportinguista tenha calma, acho que o viver estes acontecimentos tem de ser vivido com tristeza mas também com a alegria salvo seja de a polícia estar a fazer o seu trabalho", terminou.

Ao mesmo tempo que Bruno de Carvalho prestava declarações, várias centenas de adeptos dos "leões" demonstravam em Alvalade o seu apoio à equipa "verde e branca". Já o presidente da assembleia-geral do clube, Jaime Marta Soares, revelou que "na segunda-feira vai convidar/convocar todos os órgãos sociais para discutir" a situação que se vive actualmente no clube.

A Holdimo, sociedade do empresário angolano Álvaro Sobrinho, vai exigir o apuramento exaustivo de tudo o que se passou na academia do Sporting, em Alcochete. Em declarações à SÁBADO, o vice-presidente Nuno Correia da Silva e administrador não executivo da SAD afirmou que "a Holdimo repudia totalmente o que se passou e é importante dizer agora que quem fez isto não é do Sporting, apesar de poder julgar que é".

Durante a tarde desta terça-feira, cerca de 50 indivíduos de cara tapada, invadiram a Academia e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic, assim como o treinador Jorge Jesus. Segundo o Correio da Manhã, já foram detidos 21 elementos alegadamente ligados à claque do Sporting Juventude Leonina por suspeitas de terem participado no ataque.



O grupo de detidos foi transportado para a esquadra da GNR de Alcochete. Para a GNR do Montijo, deslocaram-se os jogadores que decidiram apresentar queixa.



O clima de tensão ressurgira após o encontro do Sporting frente ao Marítimo, que os "leões" perderam – acabando por cair para terceiro lugar na I Liga e perdendo a oportunidade de disputar as pré-eliminatórias de qualificação para a Liga dos Campeões. Ainda no Funchal, adeptos que acompanharam a equipa à Madeira manifestaram o seu desagrado junto do treinador e da equipa, chegando a registar-se tentativas de agressão a jogadores no aeroporto e insultos e protestos à chegada da comitiva a Lisboa e ao Estádio José Alvalade.



Na sequência destes acontecimentos, na segunda-feira, a SAD reuniu com a equipa técnica, os jogadores e os médicos, após as quais o presidente do clube, Bruno de Carvalho, negou que alguém tivesse sido suspenso no clube, contrariando as notícias que davam conta da suspensão e de um processo disciplinar a Jorge Jesus.

"Actos de vandalismo e criminosos"

O Governo reagiu, através da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, aos acontecimentos e repudiou os actos "criminosos" ocorridos esta terça-feira em Alcochete, garantindo que está a trabalhar para que a final da Taça de Portugal, domingo, se realize em segurança.

"Primeiro, uma palavra de repúdio veemente para com actos de violência, vandalismo e criminosos [desta tarde]. Depois, uma palavra de solidariedade para jogadores e técnicos agredidos", disse o secretário de Estado João Paulo Rebelo, na conferência de imprensa. "Portugal tem orgulho no seu futebol. E temos responsabilidade acrescida porque somos campeões europeus de futebol", sublinhou o responsável.

Aos jornalistas, garantiu que o Governo está, "juntamente com a FPF a criar todas as condições para que domingo [na final da Taça de Portugal] se viva a festa do futebol". Uma medida sublinhada por Isabel Oneto: "Estamos a tomar todas as medidas para que a final da Taça decorra com toda a tranquilidade e segurança".

A governante revelou que, caso se confirme que existem adeptos de claques entre os identificados pelas agressões, podem ser aplicadas "medidas de coacção para impedir que se voltem a repetir estes actos". "Não há nada que indicie que o jogo da final não possa decorrer dentro de toda a normalidade", reforçou ainda.

Também a Liga e a FPF se juntaram à mensagem de repúdio às agressões, que já estão a ser investigadas pelo Ministério Público, revelou fonte oficial da Procuradoria-Geral da República à SÁBADO.

À Lusa, o presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, defendeu que o Sporting "não soube evitar e garantir as condições de segurança", dizendo que os atletas estavam "muito abalados". "Choca-me ver jogadores agredidos. Vi as imagens do Bas Dost e falei com os jogadores e o sentimento comum é de revolta e de insegurança. Psicologicamente os jogadores estão muito fragilizados", afirmou.

Nas redes sociais, a mulher do guarda-redes e capitão de equipa, Rui Patrício, não deixou o assunto ficar sem uma referência. "Para todos aqueles que me estão a ligar... acabei de falar mesmo agora com o Rui e ele está bem. Deus não dorme ... e quem 'orientou' este e outros 'gestos' que ponha a mão na consciência... já foi longe de mais ... isto não é futebol muito menos actos dignos de seres humanos", escreveu Vera Ribeiro na sua página de Facebook.