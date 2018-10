Antigo dirigente leonino terá ido ao DCIAP por iniciativa própria de forma a ver esclarecidos os casos que têm envolvido o seu nome.

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho está, neste momento, a ser ouvido no DCIAP de Lisboa. Segundo o Record, em causa estão os processos mais recentes nos quais viu o seu nome envolvido, nomeadamente o scouting e o ataque à Academia de Alcochete.



De acordo com fonte da defesa de Bruno de Carvalho, contactada pelo mesmo jornal, o antigo dirigente do Sporting terá ido ao DCIAP por iniciativa própria de forma a ver esclarecidos os casos que têm envolvido o seu nome.



A iniciativa de BdC acontece um dia depois de o funcionário do Sporting Bruno Jacinto ter sido ouvido em primeiro inquérito judicial, no âmbito da investigação às agressões na Academia de Alcochete, e ter ficado em prisão preventiva. O arguido, que era oficial de ligação aos adeptos em Maio deste ano, está indiciado, entre outros, pela prática, em co-autoria, de mais de 20 crimes de ameaça agravada, 12 crimes de ofensa à integridade, 20 crimes de sequestro e um crime de terrorismo.



