Bruno de Carvalho e Varandas cruzaram-se num restaurante

O presidente do Sporting e o ex-dirigente ter-se-ão cruzado no restaurante Solar dos Presuntos, em Lisboa, mas não trocaram qualquer palavra.

Bruno de Carvalho e Frederico Varandas estiveram ontem a almoçar no restaurante lisboeta Solar dos Presuntos, mas longe um do outro.



O anterior e actual presidentes do Sporting ter-se-ão cruzado mas não trocaram qualquer palavra. Também presente no estabelecimento estava José Eduardo Moniz, vice-presidente do rival Benfica, que se escusou a falar ao Record.