BdC foi destituído de presidente do Sporting numa assembleia-geral extraordinária realizada no dia 23 de Junho.

Bruno de Carvalho apresentou, esta quarta-feira, a sua candidatura à presidência do Sporting, cujas eleições estão marcadas para 8 de Setembro. Prometeu mudanças no estádio, premiar os sócios fíeis e deixou um desejo para o futebol: "Um dos nossos objetivos é conquistar um título europeu no futebol."



"O Sporting precisa de um lider que o ame e respeite incondicionalmente. É uma honra voltar a defender o projeto iniciado em 2011 e que só me permitiram começar a desenvolver em 2013", disse a abrir o discurso, num hotel de Lisboa, perante um grupo de apoiantes, acrescentando que os nomes que o acompanham constituirão "uma equipa multidisciplinar". A cerimónia arrancou com um vídeo que recordava alguns momentos em que liderou o clube de Alvalade.



"O Sporting quer-se dos sócios e para os sócios. Não existe ADN sem sócios", referiu depois de enumerar algumas medidas que tem previstas para quem é um fiel associado do clube. "Sabemos o que queremos fazer", disse o antigo presidente, que confessou querer chegar aos 250 mil associados. Aplaudido, BdC anunciou também um projecto - que garantiu já estar fechado - para tornar Alvalade "um estádio inteligente e de elite".

Na apresentação do seu programa de candidatura, o antigo líder do Conselho Directivo deu especial atenção às modalidades, um dos "legados" mais elogiados por apoiantes e oposição de BdC. "Em 2017, terminaram os anos de termos de andar com a casa às costas. Estou a falar do nosso Pavilhão João Rocha. A partir de 8 Setembro, uma das garantias que deixamos é que o pavilhão continuará a ser propriedade do Sporting. Com a inauguração do pavilhão dotámos as nossas modalidades de uma casa condigna; permitiu-nos títulos no vólei, após 22 anos de interregno, no hóquei em patins, que nos fugia há 30 anos; no andebol, em que parámos a hegemonia de um nosso rival e conquistamos o bi-campeonato nacional. E sagrámo-nos tricampeões nacionais de futsal!"



E prosseguiu: "Nestes 5 anos conquistámos 7 títulos europeus, em 2018 foram 4 títulos europeus. Foi o melhor ano de sempre da história do Sporting. É um orgulho ver no que o Sporting se transforma, com atitude e compromisso", frisou, acrescentando: "Como sabem quero mais, a minha equipa quer sempre mais. Queremos o regresso do basquetebol e do râguebi de seniores masculinos. Para além do reforço de um projecto que para mim é especial, que é reforçar o departamento paralímpico e todas as suas modalidades."



"O nosso objectivo é trabalhar mais e melhor, para ultrapassar o Barcelona em número de títulos europeus. Passámos do 3º para o 2º lugar. Um dos nossos fortíssimos objectivos será conquistar um troféu europeu no futebol, algo que só conseguimos em 1963/64 com a Taça das Taças", rematou.

Bruno de Carvalho foi destituído de presidente dos "leões", por decisão da maioria dos sócios que votaram em Assembleia Geral extraordinária, no passado dia 23 de Junho. A saída de BdC foi aprovada com 71,36% dos votos e recebeu 28,64% de votos contra.

No passado sábado, num directo feito através do Facebook e após "semanas de reflexão e milhares de mensagens", Bruno de Carvalho tornou pública a intenção de avançar com uma candidatura para a direcção do Sporting. "Contamos com o apoio de todos os sportinguistas. É fundamental manter o Sporting nas mãos dos sportinguistas", disse então.