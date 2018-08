Bruno de Carvalho deslocou-se esta sexta-feira a Alvalade para entregar uma providência cautelar que anula a decisão da AG de destituição de dia 23, reclamando novamente a presidência do Sporting.

Bruno de Carvalho deslocou-se, esta sexta-feira, a Alvalade para entregar uma providência cautelar que, assegura, anula a sua destituição como presidente dos "leões", decidida numa assembleia-geral realizada a 23 de Junho.



O presidente destituído, que se encontra suspenso de sócio, terá ido ao estádio com o inttuito de reclamar o cargo que deixou nessa altura. Três agentes da PSP foram chamados ao multidesportivo.



Bruno de Carvalho foi destituído de presidente dos "leões", por decisão da maioria dos sócios que votaram em Assembleia Geral extraordinária, no passado dia 23 de Junho. A saída de BdC foi aprovada com 71,36% dos votos e recebeu 28,64% de votos contra. O Sporting entrou em período eleitoral, estando a eleição marcada para 8 de Setembro.