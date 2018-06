Segundo o presidente do clube, os episódios dos últimos dias não são fruto do acaso, considera Bruno de Carvalho: "Não é a Academia, não são os sonhos, não são pesadelos, é dinheiro e o controlo da SAD" que estão a levar às rescisões.



"Para os jogadores estarem a fazer isto, altos valores se devem ter levantado. Ainda ninguém assinou por nenhum clube e não deve ser por estarem na selecção. Não chegou uma única carta de um jogador a dizer: 'o problema é consigo, foi por isso que fomos embora'. O problema não é claramente comigo", atirou o presidente do clube. dizendo ainda: "Tenho vários empresários de jogadores, que apresentaram a rescisão a falar e a perguntar se a partir de amanhã podemos negociar", mas informou que nenhum jogador enviou uma carta ao clube a dizer que voltava atrás na rescisão.



Bruno de Carvalho acrescentou ainda: "Não fiz mal em mostrar as mensagens que troquei com os atletas, porque eles também mostraram as minhas mensagens nas cartas de rescisões".



"Vamos imaginar e considerar que JMS é o presidente da mesa. Em primeiro lugar, o que aquela comissão putativa fez foi expulsar-nos de sócios. Isto é o maior crime de lesa pátria que vi no Sporting", considerou o presidente do clube, acrescentando ainda: "Conseguiram fazer pior: expulsaram-nos de sócios, suspenderam-nos as funções, não podíamos entrar nas instalações do clube e deram-nos dez dias para responder. Isso dá dia 25, o que significa que na AG de 23 de Junho é um julgamento popular, porque não podemos estar lá porque não somos sócios".

"O Sporting contratou os melhores advogados do mundo e, claramente eles [jogadores] vão perder. Isto mudou o paradigma do futebol, tenho a certeza que a FIFA vai agir. Se aquilo que está nas cartas fosse um motivo de justa causa, que não é, o futebol mudou", anunciou ainda Bruno de Carvalho.



"O que nos mudar a atitude sobre a Assembleia Geral foram os próprios sportinguistas", diz Bruno de Carvalho, depois de explicar que iria aceitar a Assembleia Geral de 23 de Junho, pedida por Jaime Marta Soares, que o presidente do clube não considera como sendo presidente da Mesa da Assembleia Geral. "Não nos demitimos, não assumimos que a comissão de gestão tenha alguma legalidade, nem que Jaime Marta Soares seja presidente de mesa alguma, que não é!"



Bruno de Carvalho respondeu sempre às questões começando por dizer: "A sua pergunta foi muito interessante e dá-me a oportunidade de explicar muitas coisas", com um tom irónico, dizendo que os jornalistas que estão na sala são muito honestos e verdadeiros, ao contrário dos restantes.



"Se os sportinguistas não forem na cantiga do bandido, honrem os superiores interesses do Sporting. Dignifiquem o Sporting Clube de Portugal. Porque esta coisa de dizer que o Sporting está ferido de morte, que o Sporting acabou... A verdade é que o Sporting não acabou. Primeiro, porque somos pioneiros: no VAR, na luta contra os fundos", lembra o presidente verde e branco, afirmando ainda que teria muito simples terem abandonado o clube quando a situação se complicou.

Bruno de Carvalho disse esta quinta-feira ter a certeza que há "nove jogadores que vão perder os processos" contra o Sporting, referindo-se aos nove jogadores que rescindiram com o clube: Rúben Ribeiro, Bas Dost, William Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Daniel Podence e Rui Patrício.