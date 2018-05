O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, considera que a situação que o clube vive actualmente já ultrapassou todos os limites e se chegou a "um total desrespeito pelos direitos humanos e pelos elementos mais basilares da democracia".

"O conselho directivo e comissão executiva da SAD têm medido com toda a atenção e cuidado as palavras e acções dos últimos dias. Não só porque há um jogo da Taça de Portugal que tem que ser uma festa, mas também porque há uma série de coisas que estão a decorrer e exigem o máximo de serenidade e sentido de responsabilidade", começou por dizer, acrescentando: "Mas isto hoje chegou a um ponto que é absolutamente inaceitável".

"Estamos a ser alvo bullying e de terrorismo. Só falta entrar um grupo de pessoas, como aconteceu naquele acto hediondo, e arrancar-nos partes do corpo", disse, referindo o ataque de que foram alvo os jogadores e a equipa técnica na Academia de Alcochete.

"Disse aos sportinguistas várias vezes que se não estivessem atrás de mim me matavam. E a verdade é que eles me disseram que eram o meu exército, mas no momento mais difícil não vejo afinal onde estão as pessoas que sabiam da capacidade de manipulação social. E estão a deixar morrer o presidente de quem juraram, em assembleias gerais e eleições, estar ao lado", reforçou.

"Somos pais, somos filhos, somos maridos. Temos dignidade e honra. Esta campanha que se instalou chegou ao limite de na capa do Expresso se dizer ‘Brunos de Carvalho devem ser mortos à nascença’. Temos capas que dizem que os jogadores consideram que seria uma afronta o presidente ir ao Jamor. E mais, e mais e mais. Isto tem que ter o seu limite", disse também o líder do clube de Alvalade.



Bruno de Carvalho atacou de seguida Álvaro Sobrinho e José Maria Ricciardi, dois dos mais ferozes críticos da direcção na semana passada. "Quero dizer que não tivemos nenhum relacionamento especial com a Holdimo, dos 20 milhões que colocaram na altura de Godinho Lopes – e quero relembrar porque isto é um jogo, que foi trazido por José Maria Ricciardi – só fez um encontro de contas e a tal carrinha para o futebol profissional. Para nós, enquanto sportinguistas e Comissão Executiva da SAD, já devia ter vendido a sua participação na SAD porque não é a marca ideal para dar nome e reputação ao Sporting. Quando fomos buscar Jesus, era o dinheiro sujo de Álvaro Sobrinho…", atirou.



"Ricciardi continuava a achar que era dono do Sporting, que poderia pôr e dispor, e quando se disse ‘não’ entrou num loop completo e começou a juntar as suas tropas. Podemos falar de Mário David, Álvaro Sobrinho, tantos e tantos que consegue atrair através da percepção de poder que tem e que lhe têm medo – porque estamos num clima de terror, nós e não é o Sporting – pelos mesmos interesses que tiveram sempre à espreita: o momento em que podiam sair da hipocrisia numa tentativa clara de tentarem tomar o poder. Ricciardi, Rogério Alves, estamos a falar de tudo aquilo que o Sporting conseguiu afastar e rumar num rumo distinto que sempre orgulhou e deve continuar a orgulhar os sportinguistas", disse durante a comunicação à imprensa. "

"Quando renovei com Jorge Jesus, prometeu 15 milhões ao Sporting que seria o incremento de Jesus e ele jurou que sim, que dava. Estamos à espera até hoje. Mais uma vez falhou e tivemos de ser nós, direcção e sobretudo Comissão Executiva da SAD, a trabalhar e resolver esse problema", reforçou.

O presidente do Sporting acusou ainda Ricciardi de ser "o estratega de tudo isto, com promessas nos corredores de entradas de milhões no Sporting com Álvaro Sobrinho". "É um sobrevivente, é um daqueles que vai passando pelos pingos da chuva nem que tenha de ter a família toda na cadeia… Quis assessorar com a sua nova empresa o empréstimo obrigacionista com o Montepio. A proposta foi analisada, recusada e entrou num loop de uma campanha vergonhosa", anunciou.



Sobre os acontecimentos na Academia, que apelidou novamente de um "acto bárbaro de terrorismo", disse que os jornalistas se aproveitaram de um "homem que estava abatido e estava em estado de choque com o que viu".

As críticas chegaram ainda a Ruí Patrício, que acusou de insultar adeptos do Sporting a quem terá dito que estariam pagos. "Os nossos jogadores são muito profissionais. Agora, pedir rescisão por um acto que começa numa rixa…", começou por dizer. "O Rui Patrício não pode nem deve nos estacionamentos dirigir-se a sócios e adeptos a chamar nomes e a dizer que sabiam que estavam pagos, como quando aconteceu quando chegaram de Madrid. Tem mais inteligência emocional do que isto", acusou. "Não devemos entrar neste tipo de situações com os adeptos. Alguma vez estou a dizer que merecia um acto criminoso? Nunca! Mas de facto tiveram um início mas não foi no presidente nem na direcção…", atirou, responsabilizando ainda os jogadores pela situação vivida.



Relacionado Bruno de Carvalho responsabiliza jogadores por agressões em Alcochete



"[Os] jogadores não podem estar orgulhosos daquilo que é o clube, a direcção e comissão executiva. Aqui não há sacos azuis e verdes, não há contratos com o Braza, não há emails a pedir nomeações que escamotearam, o que apareceu ontem. Só posso garantir que os jogadores são a minha família, a família que eu escolhi e saberemos como sempre fizemos gerir o Sporting e a Sporting SAD perante qualquer adversidade que surja", continuou a dizer, acrescentando: "Existem jogadores em choque mas muitas vezes por trás do jogador aproveita-se emocionalmente um advogado ou um agente e vocês sabem o que têm sido as minhas posições com os bons e maus agentes, o que têm sido as minhas lutas. O Sporting não ficará sem os seus activos e garantirá segurança de todos. Não há corrupção, sacos azuis e não há juridicamente argumento."



O presidente criticou também o líder da assembleia-geral dos "leões", a quem acusou de querer marcar "um encontro secreto com o amigo Luís Filipe Vieira". "Mais do que um homem de pontes, devia era ser um homem de bom senso que colocasse os interesses do Sporting acima de tudo. É mais um sobrevivente. Apareceu tipo emplastro na Academia. Tem direito a ir lá? Sim. Mas não o direito de mentir", atirou, dizendo que falou várias horas com vários jogadores.



No final da conferência, Bruno de Carvalho disse que a situação lhe está a afectar a vida pessoal e que a ex-mulher desapareceu com a filha do seu segundo casamento. "Não sei onde está a minha filha Diana", assegurou, porque a ex-mulher não acredita que estejam reunidas as "condições de segurança". "Desapareceu com a minha filha Diana", diz.

Na terça-feira, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, em que o Sporting defronta o Desportivo das Aves, a equipa de futebol foi atacada na Academia de Alcochete por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes.



Paralelamente, a Polícia Judiciária deteve na quarta-feira quatro pessoas na sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol, incluindo o director desportivo do futebol, André Geraldes, que foi libertado sob caução e impedido de exercer funções desportivas.



O cenário agravou-se com as demissões na quinta-feira da Mesa da Assembleia Geral, em bloco, e da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar, instando o presidente do Sporting a seguir o seu exemplo, mas Bruno de Carvalho anunciou ao fim do dia que se irá manter no cargo.